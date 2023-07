Alors que le début de la production sur le champ transfrontalier Tortue est prévu par BP et Kosmos Energy pour le premier trimestre 2024, les infrastructures nécessaires pour alimenter les marchés nationaux mauritaniens et sénégalais (pipelines et centrales électriques) ne sont toujours pas prêtes. Nouakchott et Dakar font face à différents défis qui retardent leur réalisation. [...]

Lecture 4 minutes Clotilde Ravel