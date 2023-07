L'attaque de Tinubu contre Ebury et Wema Bank, artisans du rapatriement des profits de TotalEnergies

Depuis plus d'un an, les sociétés britannique Ebury et nigériane Wema Bank aident les entreprises étrangères, et notamment la française TotalEnergies, à rapatrier vers l'Europe leurs profits en nairas. Mais la libéralisation du marché des changes nigérian risque de rendre caduc le système en place.