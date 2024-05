Le tycoon américano-canadien à la tête de HPX ne dispose plus d'accès privilégié dans les palais présidentiels et voit ses ambitieux projets mis de côté. Les présidents guinéen et libérien, Mamadi Doumbouya et Joseph Boakai, prennent leurs distances avec le milliardaire et ne croient plus en ses promesses. [...]

Lecture 3 minutes Joan Tilouine