Afrique de l'Ouest

Les brokers Delerue père et fils claquent la porte de Raidco marine

Après une collaboration de plus de vingt-cinq ans, les courtiers Victor Delerue et son fils Axel ne représenteront plus Raidco marine en Afrique de l'Ouest. En cause, une brouille qui les a opposés au directeur de la firme navale bretonne, Jean-Michel Monnier.