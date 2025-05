Enquête | Côte d'Ivoire

L'enquête française qui fait trembler Abidjan

Depuis plusieurs mois, la justice française enquête sur un système de "corruption d'agents publics étrangers" et de "blanchiment" présumés impliquant des personnalités au plus haut sommet de l'État ivoirien. Un dossier sensible et jusque-là resté secret dans lequel apparaissent le magnat du BTP Hassan Dakhlallah et plusieurs ministres d'Alassane Ouattara.