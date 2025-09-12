Hausse du cours du cacao et contrats au compte-gouttes, les exportateurs et traders sont soumis à la raréfaction des commandes.
Après une pause de plusieurs mois, Barry Callebaut a repris ses achats de fèves de cacao invoiriennes à marche forcée. Fin avril, le géant belgo-suisse du cacao talonnait à nouveau son concurrent singapourien Olam.
La Société de commercialisation de café et de cacao et Touton discutent de la construction commune d'une usine de broyage de fèves en Côte d'Ivoire, d'une capacité modulable de plus de 50 000 tonnes.
Le Conseil café-cacao tarde à verser les compensations financières prévues aux géants internationaux de la filière du cacao.