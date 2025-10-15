Guinée
La Compagnie du Transguinéen toujours à ses balbutiements
Simandou, Nimba, Zogota, etc. : le long et difficile chemin vers la production de ferDétenant parmi les plus grands gisements de fer inexploités du monde dans sa zone sud-est, la Guinée est l'un des endroits où ils sont les plus difficiles à faire entrer en exploitation, du fait du manque d'infrastructures existantes pour évacuer le minerai. La Société minière de Boké, qui a acquis la partie nord du projet de Simandou, y croit pourtant encore, ce qui pourrait donner des ailes à ses voisins de la zone sud, Rio Tinto et Chinalco. Deux autres gisements guinéens tout proches ont aussi attiré des figures du monde minier international : Nimba et Zogota, ce qui semble drainer de nouveaux investisseurs sur des périmètres adjacents. [...]
-15% sur votre abonnement annuel
Offre spéciale : plus que 9j et 16h pour en profiter
Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 24/10/2025
Créez des veilles depuis cet article
-
Guinée pays
-
Bouna Sylla personnalité
-
China Harbour Engineering Co organisation
-
Compagnie du TransGuinéen organisation
-
Djiba Diakite personnalité
-
Mamadi Doumbouya personnalité
-
Rio Tinto organisation
-
Simfer organisation
-
Agence de gestion des routes
-
Baowu
-
China Railways Group
-
Damba Camara
-
Lu Luming
-
Mamoudou Nagnalen Barry
-
Moussa Berete
-
Winning Consorium Simandou