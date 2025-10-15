00 jours
Guinée
La Compagnie du Transguinéen toujours à ses balbutiements

Simandou, Nimba, Zogota, etc. : le long et difficile chemin vers la production de fer
Guinée

Simandou, Nimba, Zogota, etc. : le long et difficile chemin vers la production de fer

Détenant parmi les plus grands gisements de fer inexploités du monde dans sa zone sud-est, la Guinée est l'un des endroits où ils sont les plus difficiles à faire entrer en exploitation, du fait du manque d'infrastructures existantes pour évacuer le minerai. La Société minière de Boké, qui a acquis la partie nord du projet de Simandou, y croit pourtant encore, ce qui pourrait donner des ailes à ses voisins de la zone sud, Rio Tinto et Chinalco. Deux autres gisements guinéens tout proches ont aussi attiré des figures du monde minier international : Nimba et Zogota, ce qui semble drainer de nouveaux investisseurs sur des périmètres adjacents. [...]
Une voie de chemin de fer sur le site minier de Simfer dans le Simandou, en Guinée, le 2 septembre 2025.
Une voie de chemin de fer sur le site minier de Simfer dans le Simandou, en Guinée, le 2 septembre 2025. © Patrick Meinhardt/AFP
Filiale de l'État guinéen et des deux consortiums qui exploiteront le mégagisement de fer de Simandou, la CTG est loin d'assumer la gestion des infrastructures ferroviaires et portuaires du projet minier, encore essentiellement aux mains de groupes chinois. [...]
Lecture 3 minutes
Simandou, Nimba, Zogota, etc. : le long et difficile chemin vers la production de fer
Guinée

Simandou, Nimba, Zogota, etc. : le long et difficile chemin vers la production de fer

Détenant parmi les plus grands gisements de fer inexploités du monde dans sa zone sud-est, la Guinée est l'un des endroits où ils sont les plus difficiles à faire entrer en exploitation, du fait du manque d'infrastructures existantes pour évacuer le minerai. La Société minière de Boké, qui a acquis la partie nord du projet de Simandou, y croit pourtant encore, ce qui pourrait donner des ailes à ses voisins de la zone sud, Rio Tinto et Chinalco. Deux autres gisements guinéens tout proches ont aussi attiré des figures du monde minier international : Nimba et Zogota, ce qui semble drainer de nouveaux investisseurs sur des périmètres adjacents. [...]

Infrastructures Mines

