Hamdok, GERD... Sissi et MbZ à front renversé dans la Corne

Débordé par l'activisme diplomatique de MbZ en Ethiopie et au Soudan, le régime égyptien s'inquiète de plus en plus de voir son principal partenaire diplomatique et financier dans le Golfe adopter des positions radicalement contraires à ses intérêts. [...]