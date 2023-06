Emmanuel Macron tente de convaincre Macky Sall de renoncer à un troisième mandat

A moins d'un an de l'élection présidentielle, la perspective d'une candidature de Macky Sall pour un troisième mandat inquiète de plus en plus la France et les Etats-Unis. Le sujet a été abordé directement par Emmanuel Macron avec son homologue sénégalais.