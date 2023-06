Alerte publiée le 14/06/23, à 15 h 30 - Ces dernières heures, Denis Sassou-Nguesso a voulu convaincre ses homologues de l'Union africaine (UA) de reporter la mission des chefs d'Etat de l'organisation, prévue le 16 juin, et qui doit les emmener à Kiev et Moscou. Il a évoqué le sujet par téléphone avec Macky Sall et a fait parvenir une note verbale en ce sens à six présidences africaines. Un plaidoyer qui n'a pas emporté le consensus de ses pairs. [...] (556 mots)

