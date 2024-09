Secrets de Palais

Mamadi Doumbouya, Paul Biya, Mohamed Benchaâboun, Zinedine Zidane

Petites confidences et grandes intrigues. Chaque mardi, Africa Intelligence plonge dans les coulisses des palais du continent et au-delà. Cette semaine : la collection de montres de luxe de Mamadi Doumbouya ; les recalés des vœux de Paul Biya ; l'ex-ambassadeur du Maroc à Paris Mohamed Benchaâboun snobé par Mohammed VI et, de Zidane à Olivier Rousteing, le Nouvel An des VIP français à Marrakech.

Guinée La montre à 400 000 euros du colonel Doumbouya.

Cameroun Pour les vœux, tout le monde veut être sur la photo.

Maroc Arrivée compliquée à Rabat pour Mohamed Benchaâboun.