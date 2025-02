RDC

Guerre contre le M23 : le plan des chefs militaires de l'EAC pour la sortie de crise

Les chefs d'état-major de l'East African Community étaient réunis le 21 février à Nairobi pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils envisagent le déploiement de nouvelles forces et même un "statut spécial" pour les villes de Goma et de Bukavu.