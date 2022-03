Le renouvellement des générations à la tête du groupe Rubis pourrait l'éloigner de l'Afrique span >

La société de négoce et distribution de produits pétroliers Rubis prépare la succession de ses cofondateurs, Gilles Gobin et Jacques Riou, avec l'entrée en scène de leurs enfants, dont Clarisse Gobin Swiecznik. Mais la passation de pouvoir s'accompagne d'une réorganisation stratégique et d'un développement dans l'hydrogène et le photovoltaïque auxquels les filiales africaines, jusqu'alors moteurs du groupe, ne sont guère associées. [...]