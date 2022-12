Compromis avec Dan Gertler : l'accord dans l'accord qui permet au magnat de gagner 130 millions d'euros span >

En marge du grand compromis négocié en février pour mettre fin aux litiges avec Dan Gertler, les autorités congolaises ont signé le mois dernier avec lui un deuxième accord, plus restreint et plus secret. Ce second volet, dont Africa Intelligence détaille le contenu, porte sur les actifs pétroliers jusqu'alors opérés par l'homme d'affaires. [...]