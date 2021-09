Le mur des sables au Sahara occidental. © Patrick Hertzog/Story & Brands

N'ayant plus de relations diplomatiques avec l'Algérie depuis août, le Maroc fait évoluer le dispositif de protection de sa très stratégique frontière avec son voisin, en lançant des opérations de déminage d'envergure pour regagner des terres agricoles. La surveillance de cette zone, au-delà de laquelle campent les indépendantistes du Front Polisario, est de plus en plus assurée par des drones et des capteurs. [...] (551 mots)