Crise du "NO/SO" : Biya reste sourd aux appels à négocier de l'UE et du Vatican

Malgré les pressions de l'Union européenne et, plus récemment, du Vatican, le gouvernement camerounais continue de privilégier l'option militaire dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest ("NO/SO"), et n'écoute les appels à la négociation que d'une oreille distraite. [...]