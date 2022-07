Avion "détourné": UMS et son ex-associé attendus devant la justice en juin span >

Le géant de la logistique minière guinéenne UMS et l'homme d'affaires canadien Jean Laprade, qui se battent depuis plus d'un an pour la propriété d'un avion utilisé pour le transport de personnel et de marchandises, se retrouveront en juin lors d'une audience devant la justice canadienne. [...]