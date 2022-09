Amis et compagnons de lutte depuis plus de trois décennies, le président Mohamed Bazoum et son prédécesseur Mahamadou Issoufou cohabitent jusqu'à présent sans embûche. Mais en coulisses, l'ombre du second, qui a placé ses fidèles à la tête des postes clés, plane sur les dossiers stratégiques. [...] (1392 mots)

Lecture 6 minutes Pierre-Elie de Rohan Chabot, Paul Deutschmann, Joan Tilouine