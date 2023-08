Coup d'Etat : le front Cedeao-Washington-UE se disloque

Grande enquête publiée le 10/08/2023 à 6 h 30 GMT - Le scénario de la restauration du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, condition sine qua non posée aux putschistes par la Cedeao et ses partenaires occidentaux, ne fait désormais plus consensus. Un état de fait qui résulte de divisions ayant émergé ces derniers jours entre les capitales ouest-africaines, Washington et les pays de l'Union européenne. [...]