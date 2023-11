Enquête | Nigeria

Dans les secrets de l'industrie du kidnapping du nord-ouest

Les enlèvements contre rançons bouleversent l'économie du nord-ouest du Nigeria et s'ajoutent à l'insécurité grandissante. Cette activité menée par des gangs implique des barons politiques et notables locaux, mais aussi des djihadistes. Les kidnappeurs s'adaptent aux législations et les rançons se règlent désormais en devises étrangères et cryptomonnaies.