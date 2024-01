Maroc

TGCC et Inter Tridim bétonnent le centre de maintenance des futures lignes de tramways et bus de Casablanca

TGCC et Inter Tridim ont décroché le contrat de construction du centre de maintenance et de remisage des lignes de tramways T3 et T4 et des lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) L5 et L6 situé à Ben M'Sick à Casablanca.